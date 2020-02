Британците бойкотират Свети Валентин

Б ританците, на които им е дошло до гуша от клишираната романтика и сантиментални жестове, които са принудени да правят.

Затова решават да организират бойкот на Свети Валентин, предава „Дейли стар”.

Според британците празникът е старомоден и води до излишни разходи.

Резултатите от проучване, направено от сайта за запознанства Happn, показват, че само един на десет души би отбелязал Денят на влюбените с романтичен жест.

Около 70 процента от анкетираните признават, че Денят на Свети Валентин им излиза твърде скъпо.

Две трети от представителите на поколението Y не възнамеряват да пращат валентинки за празника.

40 на сто смятат, че тази практика облагодетелства основно производителите на картички.

