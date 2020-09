Бившата съпруга на Джеф Безос е най-богатата жена в света

Б ившата съпруга на основателя на Amazon Джеф Безос - Макензи Скот, стана най-богатата жена в света, след като акциите на Amazon поскъпнаха.

Това се случва на фона на коронавирус пандемията, тъй като повечето хора предпочетоха да пазаруват онлайн.

MacKenzie Scott — philanthropist, author and ex-wife of Amazon CEO Jeff Bezos — is now the wealthiest woman in the world https://t.co/c8awmeC9RA