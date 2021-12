Били Айлиш изненада с нова визия (СНИМКИ)

Б или Айлиш се отказа от русата коса и я боядиса кестенява, съобщи сп. People.

Тийн сензацията се похвали със селфи в социалните мрежи. "Липсвам ли ви", написа тя към снимката в Instagram.

Феновете ѝ харесаха промяната, включително и приятелката на брат ѝ Финиъс - Клодия Сулевски, която написа "Безумно". Мнозина отговориха със сърчица, а други само с една дума - "Да".

Неотдавна Били Айлиш разкри пред сп. Vanity Fair, че външният ѝ вид влияе на самочувствието ѝ. Но докато преди се е притеснявала да излезе, дори да си купи кафе или да отиде в парка, вече е по- уверена.

