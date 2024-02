Милиони магарета се убиват за направата на лекарства

З а да продава вода и да изкарва прехраната си, Стив разчита изцяло на магаретата си. Те теглели каруцата му, натоварена с 20 кани, до всичките му клиенти. Когато магаретата на Стив били откраднати заради кожите им, той вече не можел да работи.

Този ден започнал като повечето други. Сутринта той напуснал дома си в покрайнините на Найроби и отишъл на полето, за да вземе животните си.

"Не можех да ги видя", спомня си той. "Търсих ги цял ден, цяла нощ и на следващия ден". Едва три дни по-късно му се обажда приятел и му казва, че е намерил скелетите на животните. "Бяха убити, заклани, кожата им не беше там".

Подобни кражби на магарета стават все по-чести в много части на Африка - и в други части на света, където има големи популации от тези работни животни. Стив - и неговите магарета - са странични жертви в противоречивата световна търговия с магарешка кожа.

В Китай традиционното лечебно средство, което се приготвя от желатина в магарешката кожа, е много търсено. То се нарича Ejiao.

Смята се, че то има укрепващи здравето и запазващи младостта свойства. Магарешките кожи се сваряват, за да се извлече желатинът, който се прави на прах, хапчета или течност, или се добавя към храната.

Участниците в кампанията срещу тази търговия твърдят, че хора като Стив и магаретата, от които те зависят, са жертви на неустойчивото търсене на традиционната съставка Ejiao.

В нов доклад организацията Donkey Sanctuary, която води кампания срещу търговията от 2017 г. насам, изчислява, че в световен мащаб най-малко 5,9 млн. магарета се убиват всяка година, поради тази причина. И според благотворителната организация търсенето нараства.

Много е трудно да се добие точна представа колко точно магарета се убиват за снабдяване на индустрията Ejiao.

В Африка, където живеят около две трети от 53-те милиона магарета в света, има множество различни разпоредби. Износът на магарешки кожи е законен в някои страни, а в други е незаконен. Голямото търсене и високите цени на кожите обаче подхранват кражбите на магарета, а от организацията "Donkey Sanctuary" твърдят, че са открили животни, които се пренасят през международните граници, за да достигнат до места, където търговията е законна.

Скоро обаче може да настъпи обрат, тъй като правителствата на всички африкански държави и на Бразилия са готови да забранят клането и износа на магарета в отговор на намаляването на популациите им.

Соломон Онянго, който работи за организацията Donkey Sanctuary и е базиран в Найроби, казва: "Между 2016 и 2019 г. според нашите оценки около половината от кенийските магарета са били заклани за снабдяване на търговията с кожи".

Това са същите животни, които пренасят хора, стоки, вода и храна - гръбнакът на бедните селски общности. Затова мащабът и бързото разрастване на търговията с кожи разтревожиха активисти и експерти и накараха много хора в Кения да участват в демонстрации срещу търговията с кожи.

Предложението за безсрочна забрана в цяла Африка е включено в дневния ред на срещата на върха на Африканския съюз, където на 17 и 18 февруари се събират всички държавни лидери.

Размишлявайки върху евентуална забрана в цяла Африка, Стив казва, че се надява тя да помогне за опазването на животните, "иначе следващото поколение няма да има магарета".

Но може ли забраните в Африка и Бразилия просто да преместят търговията на друго място?

