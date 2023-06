"Аз съм обсебена!“: Ашли Греъм сподели, че обича акупунктурата

А шли Греъм експериментира с нов здравословен режим, включващ ежедневна акупунктура.

В нов видеоклип в TikTok, публикуван във вторник, 35-годишният модел разкри, че нейният акупунктурист Сандра е останала при нея за една седмица. Тя го е направила, "защото знае колко много обичам акупунктурата", обясни майката на три деца. "Така че решихме да ме убожда с игли всеки ден по два-три часа на ден, основно за да експериментираме какво се случва с лицето ми, дупето, четириглавия мускул и стъпалата ми."

