Принц Чарлз: Автомобилът ми използва гориво, произведено от вино и сирене

А втомобилът на принц Чарлз използва гориво, произведено от вино и сирене, за да щади околната среда, писа в. "Гардиън".

Британският престолонаследник се похвали, че неговият "Астън Мартин" се движи с "излишък от английско бяло вино и суроватка от процеса на производство на сирене".

Той обяви това в навечерието на годишната конференция на ООН за климата, която ще започне на 31 октомври в шотландския град Глазгоу.

Странното решение на принц Чарлз да декарбонизира своя "Астън Мартин", като използва смес от биоетанол, направен от отпадъци от сирене и вино, не трябва да се възприема като сериозен начин за справяне с проблема, смята Грег Арчър, директор на британското подразделение на европейската организация, бореща се за чист въздух "Ти енд И" (T&E).

Според него употребата на биогорива причинява повече вреди, отколкото ползи, защото "стимулира обезлесяването и промяната в използването на земята, което задълбочава климатичната криза".

#PrinceCharles revealed that he has converted his 51-year-old vintage @astonmartin, which now runs on cheese and wine. You read that right! Read this. https://t.co/BaXqPg8ig1