Арнолд Шварценегер е официално ерген

З вездната двойка Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър официално са разведени, съобщи ЮПИ.

Актьорът, който на 74 години и 66-годишната журналистка финализираха развода си във вторник, повече от десет години, след като се разделиха, уточни "Ю Ес уикли". Съдебни източници са потвърдили новината пред Фокс нюз.

After over a decade of separation, Arnold Schwarzenegger and Maria Shriver are officially divorced.



Read more at: https://t.co/fJAnSsZsWB#celebritydivorce #divorcenews #familylaw #divorce