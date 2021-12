Крис Прат и Катрин Шварценегер чакат бебе № 2

А ктьорът Крис Прат ("Пазители на галактиката", "Джурасик свят") и съпругата му, писателката Катрин Шварценегер, отново ще стават родители, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Информацията са разкрили за изданието няколко източника от обкръжението на двойката. Самите съпрузи още не са потвърдили, че очакват второ дете.

Четиридесет и две годишният актьор и 32-годишната писателка, която е дъщеря на екшън звездата Арнолд Шварценегер, се ожениха през юни 2019 г. Дъщеря им Лейла се роди през август 2020 г.

