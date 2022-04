Американец постави нов световен рекорд за гледане на един и същи филм

А мериканецът Рамиро Аланис от Флорида, САЩ, постави нов световен рекорд за гледане на един и същи филм, пише в. "Дейли мейл".

Мъжът отбеляза постижението си, като гледа 292 пъти новия филм от поредицата за приключенията на Човека-паяк "Спайдърмен: Няма път към дома", прекарвайки в киносалоните общо 720 часа.

Ramiro Alanis breaks Guinness World Record by seeing 'Spider-Man: No Way Home' 292 times in the theater



He broke his own record after seeing 'Avengers: Endgame' 191 times 🤯 pic.twitter.com/x67ZjfWdlw