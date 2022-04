Индийските звезди Алия Бхат и Ранбир Капур се ожениха в Мумбай

Б оливудските звезди Алия Бхат и Ранбир Капур сключиха брак на скромна церемония в Мумбай, съобщи Ройтерс.

Двамата имат връзка от пет години, но рядко се появяваха заедно публично.

Bollywood actors Alia Bhatt and Ranbir Kapoor make their first public appearance amid cheer after tying the knot in Mumbai https://t.co/7MgfkIQ8Ub pic.twitter.com/9zVFyD0IID