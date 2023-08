Актьор от „Хана Монтана“ е арестуван заради откраднат чипс

З вездата от "Хана Монтана" Мичъл Мусо е бил арестуван по подозрение в кражба, след като се твърди, че е откраднал пакет чипс.

Актьорът играеше Оливър Окен в ситкома на Дисни, в който участваше заедно с Майли и Били Рей Сайръс.

В събота полицията е била повикана в хотел в Рокуел, Тексас, където се твърди, че 32-годишният мъж е откраднал чипса, съобщава NBC.

Твърди се, че когато е бил помолен да плати за чипса, Мусо е отказал и е започнал да злоупотребява вербално.

Полицията е извършила проверка на миналото на Мусо, която според съобщенията е установила, че актьорът има няколко неплатени пътни глоби.

Мусо прекарал нощта в затвора, но в неделя бил освободен под гаранция от 1000 долара.

Актьорът е изправен и пред обвинения за изтекла регистрация на автомобила, не представяне на шофьорска книжка и нарушаване на известие за "обещание да се яви".

Преди това Мусо е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние в Бърбанк, Калифорния, през 2011 г.

За това нарушение той е глобен, осъден е на 36 месеца неофициална пробация и е задължен да посещава курсове за обучение за употреба на алкохол.

