Ако обичате, съкратете надгробното си слово, трябва да пуснем реклами!

Х оливудската звезда Кевин Костнър разказа любопитна и доста сконфузна история покрай погребението на близката му приятелка Уитни Хюстън през 2012 година. Двамата станаха близки след съвместното им участие в хитовия филм от 1992 година "Бодигард" и продължиха да поддържат отношения чак до трагичната смърт на певицата десет години по-късно.

Kevin Costner was asked to shorten his 17-minute eulogy for Whitney Houston at her funeral so that CNN could play more commercials during the telecast.



"And I said, ‘They can get over that. They can play the commercial while I’m talking, I don’t care.'”https://t.co/7PWpkLDr27