99,98% от тялото ѝ е в мастило: Запознайте се с най-татуираната жена в света (СНИМКИ)

В етеран от армията стана най-татуираната жена в света, след като татуира 99,98% от тялото си - и съобщава, че все още не е приключила.

36-годишната Есперанс Фуерзина вече официално е обявена за най-татуираната жена. Есперанс получава и рекорда на Гинес за най-много модификации на тялото на жена, а първата си татуировка на бедрото си прави на 21-годишна възраст. Сега татуировките ѝ се простират от скалпа до стъпалата на краката ѝ - включително клепачите, очните ябълки, венците и езика.

As featured in the new #GWR2025 book, Esperance Lumineska Fuerzina (USA) is now officially the woman with the most tattoos and most body modifications in history pic.twitter.com/cUCNUjhMkF — Guinness World Records (@GWR) August 22, 2024

Есперанс има и „разцепване на езика“, пет лицеви импланта и широк набор от пиърсинги на ушите, зърната, срамните устни и венците. Есперанс също така е премахнала части от ушите си, за да създаде своя уникален външен вид.

89-те модификации на тялото ѝ счупиха предишния рекорд, който се държеше от Мария Хосе Кристерна в продължение на повече от 10 години, с 40 модификации.

Army veteran becomes the world’s most tattooed woman with 99.98% of her body covered in ink. pic.twitter.com/g6f97FmRIR — BoreCure (@CureBore) August 23, 2024

Докато някои хора съхраняват ценни спомени в албуми със снимки или дневници, Есперанс използва татуировките си, за да си спомня за преживяванията си. Тя казва: „Имах доста номадски живот и нямах много място в раницата си (армейската), затова почувствах, че мога да взема това със себе си, където и да отида.“

Всяка нова татуировка е помогнала на Есперанс да разбере живота си, тя казва, че те „превръщат тъмните времена в светлина“, напомняйки ѝ какво е преживяла и помагайки ѝ да се развива духовно и умствено. През последните 10 години Есперанс се е научила да се справя с болката от татуирането с помощта на медитация, вярвайки, че дискомфортът е „малък момент във времето за нещо, което мога да запазя за цял живот“.

Army veteran, 36, becomes the world's most tattooed woman EVER after inking 99.98% of her body in 10 years - and she's still not finished! https://t.co/hxyBm1bYbJ pic.twitter.com/vZyDNctmtI — Daily Mail Online (@MailOnline) August 22, 2024

Есперанс привлича погледите и вниманието на хората, когато е навън, и намира, че негативните реакции от страна на хората могат да бъдат трудни, но мъдро осъзнава, че жестокостта и осъждането на другите е отражение на тях, а не на нея самата, и вярва, че добротата винаги побеждава.

За постигането на титлата си „Рекордьор на Гинес“ тя казва: „Да бъдеш най-татуираната жена и да имаш най-много модификации по тялото е малка лудост, благодарна съм и се вълнувам за бъдещето и, разбира се, не съм приключила!"

