82-годишна жена ще лети в космоса с Джеф Безос

У оли Фънк, която е на 82 години, ще придружи Джеф Безос в космоса с полета на "Блу ориджин" на 20 юли, съобщиха АФП и Асошиейтед прес.

Тя ще стане най-възрастният човек, летял в космоса.

Jeff Bezos reveals that the 4th passenger on his trip to space will be an 82-year-old aviator who was denied the opportunity to go to space because she was a woman https://t.co/YxlLVnFcbJ