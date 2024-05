74-годишната Вера Уанг бе критикувана за снимки по бански

Д изайнерката Вера Уанг не спира да учудва публиката с външния си вид. 74-годишната знаменитост насърчава здравословния начин на живот и често споделя тайните си за красота с обществеността. Не всички потребители обаче вярват на думите ѝ. Много хора вярват, че Вера просто използва Photoshop.

Вера Уанг: Вредната храна, водката и упоритата работа ме поддържат млада

Наскоро Уанг публикува нови снимки, за които тя беше широко критикувана. Модната дизайнерка позира край басейна в снежнобял бански и сандали с лъскави камъни. За аксесоари Вера пробва масивни искрящи обеци и подходяща гривна.

Почти всички смятат, че Вера Уанг фотошопира снимките си прекалено много. Публиката все още помни появата на дизайнерката на неотдавнашната Met Gala 2024.

По това време 74-годишната Уанг имаше голям брой бръчки по лицето си, а тялото ѝ изглеждаше болезнено слабо.

