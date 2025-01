6 януари – Християнски празник, сватба и бунт в Капитолия

Б огоявление е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден) по Грегорианския календар и е посветен на разкриването на Исус Христос, като Бог, вече в зрялата му възраст.

В миналото е бил повече насочен към честване на появата му в света изобщо, както и на съпътстващи я библейски събития, като Обрезание Господне и Поклонението на Влъхвите. Постепенно от него се отделя, като самостоятелен празник Рождество Христово, което е сред причините днес различните християнски деноминации да го празнуват различно.

Празникът в Гърция се празнува на 6 януари, а в Русия и Сърбия – по стар стил – на 19 януари. Православната вяра обединява празника Богоявление с празника Кръщение Господне, приемайки, че при кръщението на Иисус на река Йордан се появява Бог в своята триединна същност.

Брак №4 за Хенри VIII

На 6 януари 1540 г. английският крал Хенри VIII се жени за четвъртата си съпруга – Ана Клевска. Тъй като бракът им не е консумиран, той е анулиран, след което Ана получава щедро обезщетение от краля, и от този момент нататък към нея се обръщали като към „Обичната сестра на Краля“.

Майка Тереза

На тази дата през 1929 г. Майка Тереза пристига в Индия, за да започне работата си сред най-бедните в страната. След като в продължение на година учи английски в манастира в Ратфарнам, Ирландия, тя заминава за Британска Индия и започва своето послушничество в Дарджилинг, Бенгал. Тя полага първите си монашески обети през 1931 г., като приема името на Тереза от Лизийо. Полага тържествен обет през 1937 г., когато вече е учителка в Калкута.

През 1948 г. на този ден Майка Тереза започва самостоятелната си мисионерска дейност сред бедните в Калкута, като първоначално основава училище. През 1950 г. получава разрешение от Ватикана да създаде диоцезна конгрегация, която става основата на ордена Мисионери на милосърдието.

Организацията започва съществуването си като малък орден с 13 члена, а в края на XX в. вече включва 4000 монахини поддържащи множество сиропиталища, хосписи и благотворителни центрове по целия свят. Първоначално активен главно в Калкута, орденът започва да придобива популярност и привлича последователи и дарения. През 60-те години той създава хосписи, сиропиталища и домове за прокажени в много части на Индия.

Безредиците в Капитолия

