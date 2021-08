5-те най-смешни реплики между пилоти и диспечери

П рофесията пилот на самолет е сложна, престижна и много, много отговорна. Същото се отнася и за професията авиодиспечер. Пилотите и диспечерите трябва да имат отлична комуникация помежду си, за да вървят излитанията, полетите и кацанията гладко и безпроблемно.

И пилотите, и диспечерите обаче са просто хора и като такива нищо човешко не им е чуждо, още по-малко пък доброто чувство за хумор. Шегите и закачките не липсват по време на разговорите между пилотската кабина и контролната кула.

Вижте 5-те най-забавни разговори между пилоти и авиодиспечери, които подбрахме за вас от форума на сайта airliners.net:

1. Самолет не успява да обере достатъчно скоростта при приземяване и има риск да излезе от пистата. Контролната кула на Сан Хосе: „American 751, направете рязък десен завой в края на пистата, ако е възможно. Ако не е възможно, вземете изход Guadalupe на магистрала 101, завийте надясно при светлините и се върнете на летището“.

2. Германските диспечери на летището във Франкфурт са известни със своето нетърпение и невъздържаност. Те не просто очакват от пилотите да знаят мястото за паркиране на гейта, но и как да стигнат до там без чужда помощ. Разговор между British Airways 747 с позивна Speedbird 206 и диспечерът.

Диспечер: „Speedbird 206, отидете до гейт Алфа 1-7“.

Самолетът излиза от активната писта, забавя скоростта и спира.

Диспечер: „Speedbird 206, не знаете ли къде отивате?“.

Speedbird 206: „Изчакайте, кула, търся локацията на гейта ни в момента“.

Диспечер (арогантно): „Speedbird 206, не сте ли били във Франкфурт преди?“

„Speedbird 206 (хладнокръвно): „Да, два пъти през 1944 г., но не кацнах“.

3. Екипажът на полет на US Air прави грешен завой на летище „Гетуик“ в Лондон и излиза нос срещу нос с United 727. Разгневена жена диспечер се нахвърля върху екипажа на US Air, крещейки: „US Air 2771, къде, по дяволите, отивате ?! Казах ви да завиете надясно на трасе Charlie! Завихте надясно по Delta! Спрете точно там. Знам, че ви е трудно да различите между C и D, но го направете правилно!“.

Продължавайки яростта си към смутения екипаж, тя сега крещи истерично: „Боже! Сега си оплескал всичко! Ще отнеме цяла вечност, за да оправя това! Стоиш точно там и не мърдай, докато не ти кажа! Можете да очаквате инструкции след около половин час и искам да отидете точно там, където ви казвам, когато ви казвам и както ви казвам! Разбрахте ли това, US Air 2771?“

US Air 2771 (смирено): „Да, госпожо“.

В ефира настъпва пълна тишина – никой друг не иска да бъде под прицела на разярената диспечерка.

Неловкото мълчание изведнъж бива нарушено от неизвестен пилот, който включва микрофона си и се обръща към диспечерката: „Не бях ли женен за теб, веднъж?“.

4. Полет на „Луфтханза“ (на немски): „Кула, какъв е часът на излитането ни?“.

Диспечер (на английски): „Ако искате отговор, трябва да говорите на английски“.

„Луфтханза“ (на английски): „Аз съм германец, летя на германски самолет, в Германия. Защо трябва да говоря на английски?“.

Непознат глас от друг самолет с красив британски акцент: „Защото загубихте проклетата война“.

5. От неизвестен самолет, чакащ на дълга опашка за излитане: „Толкова ми е скучно!“.

Диспечер: „Последният самолет, който се включи, идентифицирайте се незабавно!“.

Неизвестния пилот: „Казах, че ми е скучно, а не, че съм тъп“.