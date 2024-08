5 случайни последици от тестовете на ядрени бомби в САЩ

Н е може да се отрече, че проектът „Манхатън“ на САЩ е променил хода на историята. Всеки знае историята за това как Робърт Опенхаймер и неговият екип от учени разработват атомната бомба и как ударите по Хирошима и Нагасаки слагат край на Втората световна война.

Не е толкова известно обаче, че режимът на изпитания на ядрени бомби в Съединените щати, както по време на Втората световна война, така и след това, е имал широко разпространени, но незабележими ефекти, които са били откриваеми в цялата страна и по света. Някои от тези ефекти продължават да съществуват и до днес.

За ядреното замърсяване

Много непредвидени последици от тестовете на ядрени бомби в САЩ са свързани с разпространението на радиоактивно замърсяване.

Тъй като ядрените опити в САЩ са били секретни, те не са били извършвани в близост до гъсто населени райони. Въпреки това ядрените опити не са били достатъчно отдалечени от населените места, за да се предотврати достигането на ядрено замърсяване до тях.

🤯 This clip is from Nevada 1959, part of a series of test by the Department of Energy and the US army between 1951 and 1963.



The soldiers were in foxholes at the edge of the blast radius to see the effects of the atomic bomb on trenches. Some soldiers got 1st degree burns.… pic.twitter.com/TeD87Z3YaL