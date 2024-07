Най-големият ядрен реактор в света е завършен, кога ще заработи

Н ай-големият реактор за термоядрен синтез в света най-накрая е завършен, но няма да работи още 15 години, обявиха учените от проекта.

(Във видеото може да научите повече за: Академик Ломоносов - първият в света плаващ ядрен реактор потегли от Мурманск)

Първоначално се предвиждаше първият пълен тест на реактора за термоядрен синтез по Международния проект за термоядрена енергия (ITER), състоящ се от 19 масивни намотки, включени в множество тороидални магнити, да започне през 2020 г. Сега учените твърдят, че той ще се задейства най-рано през 2039 г.

Това означава, че той едва ли ще се появи навреме, за да бъде решение на климатичната криза.

