30 седмици на мазна храна: Ето какво се случва с тялото ни

Р езултатите от ново изследване сочат, че мазните храни не само добавят сантиметри към обиколката на талията, но и вредят на мозъка, съобщи електронното издание "МедикълЕкспрес".

Проучването под ръководството на проф. Син Фу Чжоу и Лариса Бобровска от университета на Южна Австралия установява ясна връзка между развитието на диабет при мишки на диета с високо съдържание на мазнини в продължение на 30 седмици и последващото влошаване на когнитивните им способности, включително развитието на тревожност, депресия и влошаване на болестта на Алцхаймер.

