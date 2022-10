100-годишни съпрузи разкриха тайната на щастливия брак

Д войка, която е женена от 75 години, разкри ключът към щастието. Може и да не ви се вярва, но тайната всъщност се крие в "ежедневните караници".

Жените с по-малко партньори са по-щастливи в брака

Столетната двойка от британския град Кетъринг, живее заедно вече цели 75 години. Жозефин и Алфред Уотърфийлд са убедени, че ежедневните им спорове са тайната на здравия им брак, съобщава The Mirror.

#WeirdAndWacky

"Husband and wife say the key to 75 years of happy marriage is to ARGUE every single day"

Josephine and Alfred Waterfield have reached their 100th birthdays. They were married in 1947 meaning their partnership is older than 121 countries of the world#LetsDrive pic.twitter.com/RiNE5iz6Dv