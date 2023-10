Фрагменти 117: Долу национализмът!

Каквото и да ви се струва, става въпрос за пари, сори за клишето

Светът е пълен с хаос. Прекалено много боклуци се разнасят от вятъра наоколо, като стари вестници или валма, маскирани като информация. Това прави така, че че по-некогнитивните и объркани хора да се объркват допълнително. Един велик германец - психологът, социокултурен антрополог и писател Ерих Фром, преживял мрачните времена на нацизма - описва как боклукът, който замърсява ефира и медийната среда, може да разбърка психиката на средния „баварец“. (Да не го бъркаме с швейцареца Макс Фриш, както една моя „студентка“ преди време.)

***

"Резултатът от този вид (медийно) влияние е двоен: единият е скептицизъм и цинизъм към всичко, което се казва или печата, а другият е детинска вяра във всичко, което се казва от човека с авторитет. Тази комбинация от цинизъм и наивност е много характерна за съвременния човек. Същественият ѝ резултат е да го обезкуражи да мисли и решава сам." Писано някъде в началото на 40-те. Нещо познато?

***

От еврейски произход, Фром е принуден да избяга от родината си, и в крайна сметка прекарва живота си в изучаване на поведението на хората в хаотични времена. Тъкмо той изказва тезата, че използването на психически механизми за бягство на индивида от реалността е в основата на психологическите конфликти, което някак кореспондира с днешната наша националистка среда.

***

Фром се опитва да разбере скритите закони, които управляват обществото. Твърди, че модерното общество е донесло със себе си свободата, но именно тя е и семето на неговото собствено разрушение, нещо като непредвидена имплозия. Индивидите получавали ново усещане за независимост, но това ги изпълвало с тревога и съмнения. В крайна сметка хората се отчуждавали и търсели чувство за сигурност, вид ескейпизъм, бягство в уютните потни обятия на ураджийския национализъм. Пак да питам - нещо познато?!

***

Разбира се, с Фром може много да се спори, но едно ми се струва ясно – пропагандната мисловна сонда винаги прави така, че да има възход на авторитаризма, че и болни идеологии. В известен смисъл може да се твърди, че това чувство на отчуждение води до нарастване на глупостта.

***

Болният (не лудият, а като изкривено от пропагандата мислене) човек се намира у дома си в подобна среда, заедно с всички други подобно болни хора. Цялата „обществена“ култура у нас е насочена към този вид удобна за властта патология. Резултатът е, че средният индивид не изпитва отделеността и изолацията, които изпитва напълно шизофреничният човек, но не изпитва и културно удовлетворение. Той се чувства добре сред тези, които страдат от същата деформация, и често влиза в конфликти с тях във Фейсбук, което е проблем на фройдовия “id”, на комплексираното подсъзнание. А всъщност напълно здравият човек е този, който се чувства изолиран в ненормално общество.

***

Ако нещо не сте съгласни, прочетете Фром и "Анатомия на човешката деструктивност". Или си… ясно.

***

Накратко, специално ние – по моему - живеем в строго метаморално общество, което се люшка според селективното си възприятие ту към стимули, които са идеологически и остарели (идиотската носталгия по престъпния режим на соца), ту към ценностите на либералната демокрация. И не, либералната демокрация не припознава 30 и не знам си колко пола – това го правят само woke-воините, малката група ултра-либералисти, които отведоха малцинствените права до пълен абсурд (класическа reductio ad absurdum). Т.е. до състояние, в което малцинствата не само черпят повече права спрямо масата, но и са обратно войнствени. И това ви го казвам като виден „соросоид“.

***

Докато всъщност у нас властва не друго, а онова, което Фриш нарича „обществената глупост“, и което, според него, е фактор за възхода на NSDAP, т.е. нацистката партия. Тук ме побиват тръпки и не смея да кажа нищо.

***

В книгата си "The Rise and Fall of D.O.D.O.", писателят и мой fellow-мислител Нийл Стивънсън кара един от героите си да „изговори“ крайно показателна фраза: "Масата хора са глупави и крайно доверчиви, защото ИСКАТ подсъзнателно да бъдат заблуждавани". Това прекрасно улавя защо глупостта – понякога маскирана като постмодернизъм - царува.

***

„Масовият човек“ на Хайдегер вече е толкова оглупял (далеч, далеч не само Ганьо), и толкова доверчив, че въобще не му се мисли. Той Хайдегер го предвиди това още преди Хитлер, но не го разбраха правилно.

***

Както и Ясперс в по-нови времена (херменевтизирам) – че крайната толерантност, на пръв поглед парадоксално, поражда неминуемо нетолератност (особено в дигиталната епоха, добавям аз). Казано по-просто, колкото повече Европа и западният свят като цяло се борят за висоти на толерантността, толкова повече има нечовешки, свит зад дувара, националистичен backlash. Който – забележете – е мегаопасен, защото разчита на много прости и действащи послания тип „те ще ни вземат децата и ще ги превърнат в некви джендъри“.

***

А многоуважаемият мой приятел Валери Найденов е прав: “gender” на български означава „род“ (като мъжки род etc.), а не „пол“. Който го е превел така, дано да го налетят некви джендъри в тъмна уличка (усмихнато човече).

***

Всеки с поне базово трицифрено (подчертавам, трицифрено) IQ би трябвало да схваща, че става въпрос за политика, съответно – някой да се добере до некви кинти, включително моите хора, соросоидите. Но тук има и друго: ако някой например иска да си смени пола, това не е национална „родова“ заплаха. Ако се чувства различен – ами да му признаем правото да решава сам за себе си, и да не го дебнем да го бием. Това е част от демокрацията.

***

На поне етаж по-нагоре, хайдегеровият днешен античовек просто подсъзнателно копнее да бъде заблуден – и да получи задоволителен отговор на своето собствено селективно възприятие (на което, впрочем, ще се спрем друг път). Т.е. той познава света само според досегашния си опит и научаване; а светът вече отдавна е избързал и го е изоставил далеч назад.

***

Запишете си го това, надявам се да не се отнася за вас.

***

А що се отнася до метаморала: това е моя философска шега, pulling your leg here. Използвам ироничния термин „метаморал“ като вид интелигентен нонсенс и философска закачка – не може да съществува, само по себе си, нещо „отвъд морала“, просто защото тогава то не би било морал.

***

Като цяло, или имаш морал (т.е. си построен правилно като човек и различаваш добро от зло), или нямаш. Сивата зона между двете, в която почти цяла България някак битува от 30 години, не се брои; в крайна сметка или си AC, или си DC. (BTW, самото име на групата не означава нищо електрическо, а вид закачка на братята Йънг със стар термин от 60-те, който обозначава бисексуалността, само припомням).

***

Дали се разбрахме (усмихнато до сълзи човече)? Че единственият разумен път е просветено, тихо родолюбие, а не ганьовското биене в гърдите тип „булгар, булгар“ и зле прикритият путинизъм, който някак върви с това като кебапчета с картофки и апелира към най-предизвикания когнитивно наш планктон?

NB: Адвокатите на „Нова Броудкастинг Груп“, много неприятни и кисели професионалисти, предупреждават: никаква част от този текст не може да се препубликува без изричното им разрешение.