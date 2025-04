"Златната ера" за САЩ: Базовите мита от 10% на Тръмп влязоха в сила

Н овите широкообхватни мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, влязоха в сила от днес, съобщиха агенциите.

Американското правителство въведе универсална митническа ставка от 10% за всички стоки, независимо от коя страна се внасят, която започна да се събира от днес, считано от 04:01 ч. по Гринуич.

Някои държави обаче ще бъдат подложени на значително по-високи наказателни тарифи, в зависимост от търговския дефицит на САЩ с всяка една от тях. Вносът от Германия и останалите страни от ЕС ще бъде обмитяван с нова 20-процентна ставка от сряда, 9 април.

Това е най-агресивната стъпка, предприемана досега във войнствената търговска политика на Тръмп, отбелязват агенциите. Според икономисти американският потребител ще се сблъска със значително увеличение на цените, но последиците ще се усетят и в Европа и другите части на света.

Тръмп обяви новите тарифи в сряда и нарече този ден "Ден на свободата". Той обеща митата да донесат нова "златна ера" за САЩ.

#Trump's 10% #tariff on all U.S. imports officially took effect, with reciprocal tariffs set to take effect next Wednesday. The 10% base tariff is in effect at U.S. seaports, airports and customs warehouses #USA #USD pic.twitter.com/gQnWA0T6eY