The Times: Тролове от Кремъл сеят раздор между българите и украинските бежанци

П реди три месеца, когато първите украински бежанци дойдоха в луксозния морски курорт Свети Константин и Елена, те бяха посрещнати с отворени обятия. Хиляди жени и деца бяха настанени в хотелски стаи по българското Черноморие, а на хотелиерите правителството даде от европейско финансиране допълнително пари за всеки един бежанец, пише в. The Times, цитиран от БТА.

Тошева: Малко над 22 000 украински бежанци вече са настанени

Онлайн обаче се разиграва друга история. В българските социални мрежи се наблюдава увеличаване на фалшивите новини и провокативните публикации, в които се твърди, че украинските бежанци се възползват от българското гостоприемство, като печелят пари от помощите и са неблагодарни, посочва още вестникът.

