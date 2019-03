П ремиерът Бойко Борисов събра на спешна среща всички спецслужби. Съвещанието ще търси връзката на стрелеца от Нова Зеландия с България. При стрелба в две джамии бяха убити 49 души, предаде NOVA.

Причината са българските имена, изписани на оръжията на терориста от Крайстчърч. На снимки в новозеландската и австралийска преса се вижда, че цялата екипировка на нападателя е покрита с имена на сражения между християни и мюсюлмани и исторически личности, водили тези битки.

На брифинг след срещата стана ясно, че 28-годишният австралийски гражданин Брентън Тарант е посетил България през миналата година. Посещавал е основно исторически места, в момента се събират данни за контактите, които е имал. Няма данни за терористична дейност в нашата страна.

Тарант е посетил Балканския регион, това са данните до този момент, през 2016 година. 28-30 декември 2016 е бил в Сърбия, минал е през Черна гора, Босна и Херцеговина. Той е пътувал с автобус и не е преминавал през територията на България, заяви главният прокурор Сотир Цацаров. 9-15 ноември 2018 година е бил у нас.

Пристига на Летище София с полет от Дубай. На 10 ноември той наема автомобил и пътува около исторически места - Дряново, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Бачково, Казанлък, Пловдив, Асеновград, Благоевград, Перник. С Румънските авиолинии на 15 ноември заминава за Букурещ и от там се предвижва до Унгария.

Събира се информация за използвани СИМ карти и да се уточни маршрутът му. Няма данни за евентуална терористична дейност или връзки на лицето на наша територия.

Двете му пътувания в региона са свързани преди всичко с посещение на исторически места и битки между християнска и османска армия, заяви Цацаров. Събира се информация за контактите му. Постоянна е връзката с разследващите в Нова Зеландия и чуждестранни партньори.

Предстои работа по отношение на местата, които е посещавал и една от задачите е да установим дали е имал контакти с български граждани. Направена е незабавна връзка.

Предстои тази вечер да получим допълнителна информация по отношение самоличността на извършителите и дали те са пребивавали на територията на България. Няма данни да е бил за нещо друго, освен това записано в документите - цел Туризъм, това заяви и вътрешният министър Младен Маринов.

Осъждаме всеки такъв акт и не желаем атентатът в Нова Зеландия да бъде свързан с България и българската история. Толерантен народ сме и живеем с всички народи по света, коментира външният министър Екатерина Захариева.

На оръжието и пълнителите личат поне три български имена. Това на царския син Фружин, който заедно с братовчед си Константин повежда въстание срещу османските турци в началото на 15 век. Другото българско име е Битката при Булаир от Балканската война. Изписан е и проходът Шипка, само че на английски, както и годините на Руско-турската война.

Weapon used by terrorist who killed nearly 50 people in New Zealand features words in Latin and Cyrillic, names of well-known battles against the Ottoman Empire over the last 600 years, including two related to Bulgaria, local media reports. Photo: Brenton Tarrant Twitter account pic.twitter.com/IZDA3IfF1k

Върху оръжията на Брентън Тарант има и множество надписи на сръбски език. В негов туит се виждат и няколко пълнителя на автоматично оръжие, на които са написани имена на терористи или на ключови битки от Руско-турската и Балканската война. Единият от тях гласи "битка при Булаир 1913". Върху част от оръжията има надписи и на немски език, съобщава БГНЕС.

По последни данни при терористичната атака са убити най-малко 49 души, а други 40 са ранени. Тарант около врата е носил и нацисткия символ "Черно слънце". Върху пълнителите има надписи за сръбския княз Стефан Лазар, който загива при битката с турците на Косово поле през 1389г. Има и надпис за битката при Виена от 1683 година, когато градът е под османска обсада. Тогава се слага край и на османските завоевания в Европа.

This is not a scene of any movie, game or drama. Its in real. The terrorist was preparing for this attack for about last 6/7 months and has also prepared 73 pages manifesto. The terrorist name has come on surface as Brenton Tarrant. Wud u call him an insane person?#Christchurch pic.twitter.com/Qm8RujBJVH