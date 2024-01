Росен Желязков: Готови сме да задълбочим партньорството ни с Индия

И ндия е важен партньор на България в Азиатско-тихоокеанския регион, готови сме да положим усилия за задълбочаване на нашето партньорство, заяви председателят на Народното събрание Росен Желязков по време на срещата си с вицепрезидента и председател на горната камара на индийския парламент Джагдип Дханхар, съобщи пресцентърът на парламента.

След разговорите, пред медиите Желязков посочи, че са били набелязани няколко теми от двустранно естество, най-вече в сферата на образованието, културата, младежта. Трябва да бъде подписана програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите още тази година, подчерта той. Това, според него, ще даде възможност да се възстанови българският лекторат в Делхийския университет. От друга страна, ще даде възможност за насърчаване на инвестициите, и то в контекста на очакваното подписване на споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия. Те търсят нашата подкрепа за техни инициативи като тази за устойчивост при бедствия и кризи, обясни председателят на парламента. Той посочи, че ще разговаря с вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел по време на визитата ѝ в Индия тези теми да бъдат обсъдени и да бъде постигнато споразумение. Индия търси и подкрепа от България за кандидатурата си за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, ние съответно ще разгледаме възможностите за търсене на реципрочна подкрепа, въпреки че за нашата кандидатура е много рано, но подкрепа от приятели и партньори си търси и когато е рано, подчерта Желязков.

Той определи срещата си с Джагдип Дханхар като израз на високо политическо ниво, която има за цел да възстанови интензивността на отношенията между България и Индия, които , по думите му, са традиционни, но през последните години, като че ли и заради нашите вътрешни неуредици, са били поставени на заден план. Ролята на Азия през следващите години ще нараства неимоверно и тя ще бъде един от основните геополитически и геоикономически играчи в световния ред, смята Росен Желязков.

A Parliamentary Delegation from #Bulgaria led by Rosen Zhelyazkov, President of National Assembly called on @VPIndia Jagdeep Dhankhar at Upa-Rashtrapati Nivas today. pic.twitter.com/8OWFHzvpYG