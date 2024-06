Ердоган разговаря с ливанския премиер, обсъдиха "агресивната политика“ на Израел

Т урция подкрепя Ливан срещу „агресивната политика“ на Израел, каза президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с ливанския премиер Наджиб Микати, съобщи Анадолската агенция.

По време на вчерашния разговор Ердоган и Микати обсъдиха израелските атаки, заплахите за Ливан, както и конфликта в Газа, написа Дирекцията за комуникации на Турция в социалната мрежа „Екс“.

Türkiye stands by Lebanon against Israel’s “aggressive policies,” says President Recep Tayyip Erdogan in a phone call with Lebanese Prime Minister Najib Mikati. https://t.co/aTT2Nt3T5I