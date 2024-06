Броят на жертвите от влаковата катастрофа в Индия достигна 15 души

Н ай-малко 15 души загинаха, а десетки бяха ранени, след като товарен влак се блъсна днес в задната част на спрял пътнически влак в индийския щат Западна Бенгалия. Според управата на местните железници причина за инцидента е неотчетен сигнал, съобщи Ройтерс.

Медиите излъчиха кадри на разпръснати контейнери, както и на вагон, застанал почти вертикално след сблъсъка, станал малко повече от година, след като грешка в сигнализацията причини една от най-тежките железопътни катастрофи в историята на Индия.

A freight train and a passenger train collided in the state of West Bengal in eastern India According to the Indian newspaper The Hindu, five people were killed and more than 25 injured in the accident. pic.twitter.com/dSG3kCCLa5

Телата на най-малко 15 души бяха извадени от вагоните, съобщи пред Ройтерс Абхишек Рой, високопоставен местен полицейски служител от град Дарджилинг, където се случва катастрофата. Той допълни, че още 30 души са ранени и че полицията и екипи на спешните служби работят заедно с медици и местни жители за справяне с последиците от катастрофата.

Товарният влак е ударил пътнически, пътуващ до Колката, столицата на Западен Бенгал, от североизточния щат Трипура, изкарвайки от релси три вагона с пътници.

A Kanchanjunga Express train met with an accident in Bengal's Siliguru on Monday. The train was en route to the Sealdah station in Kolkata and the accident happened when a goods train hit it from behind in Siliguri's Rangapani region.



The collision happened soon after the… pic.twitter.com/vAlkmfeThx