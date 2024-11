БезГранично: Ръководство за бизнесмена и служителя във Великобритания

С тремите ли се да започнете собствен бизнес в една от водещите световни икономики, където иновациите стимулират растежа, а традициите се смесват безпроблемно с модерността? Или може би обмисляте да работите дистанционно за високоплатена компания, докато се наслаждавате на живота в България?

Като български гражданин все още можете да се докоснете до оживената бизнес сцена на Обединеното кралство, но е важно да сте наясно с визовите изисквания и потенциалните бюрократични пречки след Брекзит.

Навигирането в тези процеси е от съществено значение за осигуряване на вашето място в предприемаческия пейзаж на Обединеното кралство или възможностите за дистанционна работа.

Затова, преди да се потопите в растящата стартъп сцена на Лондон или да отворите заведение в очарователните улици на Единбург, има няколко неща, които трябва да имате предвид.

От разбирането на британския бизнес етикет до навлизането в процъфтяващи сектори като технологии, възобновяема енергия и електронна търговия –, това ръководство ще ви предостави всички основни знания, за да успеете в Обединеното кралство!

Започване на бизнес във Великобритания

Да станеш предприемач и собственик на бизнес винаги е предизвикателство, но да го направиш в чужда странa допълнително усложнява процеса.

Тъй като Обединеното кралство вече не е част от ЕС, българските граждани ще трябва да се ориентират във визовите процеси и други регулации, за да се установят за повече от 6 месеца в страната. Обединеното кралство обаче все още предлага приветлива среда за амбициозни предприемачи и добри условия за служители, заради което и 80 хиляди българи са избрали държавата за втория си дом.

С лесна система за регистрация на компании, достъп до голям и разнообразен пазар и потенциал за навлизане в ключови сектори, можете да се съсредоточите върху това, което е най-важно: разрастването на вашия бизнес. Независимо дали искате да създадете технологична компания, да влезете в бързо развиващата се индустрия за зелена енергия или да отделите място в оживената ресторантьорска сцена в Обединеното кралство, възможностите са огромни.

Как да си извадите виза

Процесът за изваждане на виза за Великобритания в днешно време е по-улеснен, главно защото голяма част от апликацията се попълва и онлайн с помощта на приложение за телефон.4

Възможно е някои кандидати да трябва да посетят Център за кандидатстване за визи в зависимост от направлението, по което кандидатстват, дали имат биометричен паспорт или не могат да използват приложението.

Вие ще трябва да платите такса за кандидатстване (£1550) и ако идвате в Обединеното кралство за повече от 6 месеца, ще се наложи да заплатите и Имиграционна здравноосигурителна такса (£1600), която ще Ви позволи да получите достъп до Националната здравна служба (NHS) на Обединеното кралство. Така ще можете да се регистрирате и да получите достъп до много безплатни услуги, които британците използват.

Изискванията се променят в зависимост от това каква виза ще ви трябва. Няколко вида виза за служители и бизнесмени във Великобритания са:

Визите за неквалифицирани служители не са по точковата система. Трудното е да намерите т.нар. спонсор, който да ви предостави спонсорски код. Такива работодатели могат да бъдат само от няколко сектора с недостиг на работна ръка като селско-стопанство и хранително-вкусова промишленост.

Визите за квалифицирани служители: Точковата имиграционна система включва и визово направление за квалифицирани работници. За да имате право на тази виза, трябва да демонстрирате, че:

имате оферта за работа от спонсор, лицензиран от Министерство на вътрешните работи (Home Office), на необходимото ниво на умението.

ще получавате съответния минимален праг на заплата от Вашия спонсор (обикновено 26 500 британски лири или текущата ставка за тяхната конкретна работа, което от двете е е по-високо)

можете да говорите английски език на средно ниво B1 (съгласно Общата европейска езикова рамка). Изпита се провежда в лицензиран езиков център в София (IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE C1/C2

Визите за стартиране на бизнес (start-up visa) и Виза за иноватори (innovator visa). Има и визови направления за други специализирани професии, включително пастори, спортисти и творци.

За повече информация, прочетете ТУК.

Регистриране на бизнес

Няма ограничения за започване на твой собствен бизнес в Обединеното кралство, стига да се следват всички законови и административни процедури.

Разбирането и изпълняването им е изключително важно - ако не успеете да разберете тези изисквания, в крайна сметка ще имате сложна бизнес регистрация и учредяване в Обединеното кралство. Подготвихме списък от най-важните стъпки, които трябва да изпълните, за да можете успешно да започнете бизнеса си.

Бизнес план

Като чужденец и предприемач в Обединеното кралство е много важно да имате готов бизнес план, преди да пристъпите към кандидатстване за регистрация на вашия бизнес. Може да се наложи да предоставите своя бизнес план, когато регистрирате бизнеса си и ако ви липсва, кандидатурата ви може да бъде отхвърлена или забавена.

Бизнес планът трябва да съдържа цялата важна информация относно стартирането на бизнеса, както и поддържането на бизнеса след учредяването. Следват някои сведения, които следва да бъдат включени в стандартен бизнес план:

Очакваният капитал за бизнеса

Очакваните текущи разходи на бизнеса след стартиране

Ограниченията, с които бизнесът вероятно ще се сблъска в бъдеще, и решенията за тях са ограничени

Позицията и задълженията на изпълнителния директор в бизнеса

Структурата на бизнеса

Бизнес дейностите трябва да съдържат и някои индустрии, в които бизнесът би искал да се впусне по време на търговия

Бизнес структура

Можете да стартирате бизнеса си като едноличен бизнес, партньорство, дружество с ограничена отговорност или дружество с ограничена отговорност. Всичко това зависи от естеството на бизнеса, в който искате да се впуснете, и от присъствието на бизнес партньор. В зависимост от бизнес структурата ви има други ограничения и изисквания за регистрация. Прочетете повече ТУК.

Задълженията не спират до тук. Независимо дали искате да регистрирате бизнеса си или да се установите, за да започнете работа в Обединеното кралство, има няколко общи административни процедури, които трябва да изпълните.

Регистрирайте адреса си

В рамките на осем седмици след като пристигнете в Обединеното кралство ,трябва да се регистрирате в местната служба за регистрация на жители. От там ще получите удостоверение, което е един от най-важните документи за нови жители на Великобритания - пазете го!

Прочетете повече ТУК.

Данъчна регистрация

След като сте изпълнили всички тези стъпки е задължително да въведете данните на компанията си в Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество (HMRC), за да започнете да плащате данъците си. Ще получите данъчен номер, индивидуален и за компанията ви.

Здравно осигуряване

Ако ще живеете във Великобритания е задължително да имате здравна регистрация с Националната здравна служба.

Много здравни услуги са достъпни за жителите на Обединеното кралство, включително чужденци, чрез Националната здравна служба (NHS).

За да получите достъп до пълния набор от здравни услуги, предоставяни от NHS, трябва да установите законно и постоянно пребиваване в Обединеното кралство, наричано още ‘безсрочно разрешение за оставане’.

Следващата ви стъпка е да се регистрирате при общопрактикуващ лекар и да получите NHS номер. Този номер е уникален за вас и позволява на медицинските специалисти да ви идентифицират и да ви съпоставят с вашите медицински досиета. може да се наложи да платите допълнителна такса за здравеопазване –, дори ако имате частна медицинска застраховка. Някои услуги, като например помощта в спешно отделение (A&E) и посещенията при общопрактикуващ лекар (GP), са безплатни за всички.

Безплатни услуги:

Посещения при общопрактикуващ лекар

Болнични лечения (операции, изследвания и др.)

Спешна помощ

Услуги по майчинство (грижи при бременност и раждане)

Подкрепа за психично здраве

Банкова сметка и застраховка

Ясно е, че трябва да отворите бизнес банкова сметка, за което ще ви трябва доказателството за адресна регистрация, валиден документ за самоличност и документи за регистрация на вашия бизнес. Процедурата е лесна, бърза и не изисква купчина бумащина.

Поздравления, вече имате законен бизнес и сте жител в Обединеното кралство!

Бизнес култура

Основните принципи на бизнес културата в Обединеното кралство са учтивост, учтивост, дисциплина и точност

Българската и английската бизнес култура са доста различни. При британците комуникацията е по-дистанцирана и по-професионална. Едно от най-важните неща, което може и да звучи като типичното клише, е да запомните – британците ценят учтивостта и избягват лични въпроси.

Присъединете се към местните бизнес мрежи

Ако не познавате никого във Великобритания, създаването на бизнес отношения от нищото е трудно. Затова ви съветваме да се съсредоточите върху вашите социални платформи, като Linkedin, и да участвате в местни бизнес мрежи, стартъпи и програми, за да се свържете с други предприемачи и да получите информация за пазара.

Британско-българската бизнес асоциация (БББА) провежда събития в България и Обединеното кралство, за които можеш да се регистрираш предварително и да участваш. Целта на новата организация е да стимулира и подкрепя бизнеса между България и Обединеното кралство. Тази цел ще бъде постигната чрез предоставяне на информационни услуги. Британско-българската търговска камара (BBCC) също ще ви бъде от помощ - тя организира бизнес сесии, семинари и светски събития с гост-лектори. ВВСС предлага набор от бизнес услуги, като превод, легализация, транспорт и логистика, правни услуги, бизнес консултации, проучване на пазара и др.

Сектори с високо търсене във Великобритания

Част от този списък няма да бъде изненада за никой, влизал в Jobs.bg през последните няколко години, но има и някои изненадващи сектори.

IT и софтуерено инженерство - Търсенето в този сектор е изключително голямо – IT консултанти, експерти по киберсигурност, изкуствен интелект и т.н. – за вас пътя към успех във Великобритания е лесен и финансово обезпечен. Има и варианти за дистанционна работа.

Потенциални печалби са между £35,000 до значително над £60,000 годишно, зависимост от предишен опит, квалификации и ниша.

Здравеопазване и биотехнологии – Ако сте медицински специалисти, медицински сестри, физиотерапевти и биотехнологични изследователи, и ако имате добър английски - ще ви бъде лесно да си намерите работа във Великобритания. В момента в този сектор има голям процент на имигранти специалисти и няма да срещнете големи затруднения.

Потенциални печалби са между £25,000 и £126,000 годишно , зависимост от специализацията на професионалиста. Младши и обучаващи се медицински сестри взимат по-малко в началото на кариерното им развитие, но има много възможности за развитие и повишение.

Бизнес анализатори- Бизнес анализаторът е отговорен за подпомагането на организацията да планира бъдещия си растеж. Въпреки че това обикновено означава работа с ИТ и софтуерни решения, то може също да включва персонал и бюджети.

Началните заплати са между £25,000 и £35,000, но опитните анализатори могат да получават и повече от £60,000 годишно.

Aрхитектура- Позициите, свързани с архитектурата, също са сред най-търсените в Обединеното кралство. Това е работа, която изисква уникална комбинация от умения на високо ниво, включително математика, инженерство, креативност, комуникация и работа в екип. Обучението за това може да отнеме минимум седем години, но в дългосрочен план обещава добри перспективи.

Заплатите варират между £30,000 и £60,000 годишно.

Графични дизайнери- В бързо развиващия се свят на комуникациите, изображенията и визуалните ефекти са ключови. Независимо дали става въпрос за проектиране на лога, цифрови банери, уебсайтове, опаковки или традиционен печат, уменията на специалистите, разбиращи се в дизайна, са много търсени. Началните заплати са малко по-ниски от другите работни места в този списък с най-добри работни места в Обединеното кралство, но това може бързо да се увеличи с опита и ако работата ви се откроява от колегите ви.

Заплатите са между £18,000 и £45,715 на година.

Физически учени - Нефтената, газовата и минната промишленост имат ключова роля за повишена устойчивост, с възможности за намаляване на въздействието върху околната среда. Но те се нуждаят от по-подходящо квалифицирани учени, които могат да ръководят устойчивото развитие. Това прави ролите във физическите науки едни от най-търсените работни места в Обединеното кралство.

Началните заплати започват от £25,000 до £75,000 за опитни специалисти.

Данъци

Най-малко любимата тема от всички – запазихме най-неприятно за накрая. Никой не обича да плаща данъци, това е един от онези неприятни изненади, които получавате, когато станете възрастен и осъзнаете, че родителите ви са били прави – всичко струва пари.

Данък върху дохода:

Като физическо лице ще плащате данък върху доходите, включително заплати, доходи от самостоятелна заетост и дивиденти. Обединеното кралство управлява прогресивна система за данък върху доходите с данъчни групи, базирани на нивата на доходите:

£12 570 (доход без данъци)

Основна ставка: 20% върху дохода между £12 571 - £50 270

По-висок процент: 40% върху дохода между £50 271 - £125 140

Допълнителна ставка: 45% върху дохода над £125 140

Национални осигурителни вноски (NIC): Служителите и самостоятелно заетите лица внасят NIC, които финансират обществени услуги като здравеопазване и пенсии.

Самостоятелна заетост:

Ако работите като едноличен търговец, ще плащате както данък върху дохода, така и NIC върху печалбите си. Ще трябва да подавате данъчна декларация за самооценка всяка година, за да отчитате приходите.

Данък върху капиталовите печалби.

Собственици на бизнес

Корпоративен данък:

Бизнесът плаща корпоративен данък върху печалбата си. Стандартната ставка е 25% за компании с печалби над £250 000. За компании с печалби под £50 000 ставката е 19%, а има пределна ставка за печалби между £50 000 и £250 000.

Трябва да подадете фирмена данъчна декларация в HMRC и да плащате корпоративен данък годишно.

Данък върху добавената стойност (ДДС):

Ако вашият бизнес оборот надвишава £85 000 годишно, трябва да се регистрирате по ДДС. ставките на ДДС в Обединеното кралство са:

Стандартна ставка: 20% (повечето стоки и услуги)

Намалена ставка: 5% (някои енергоспестяващи продукти)

Нулева ставка: 0% (основни стоки като храна и детско облекло)

Регистрираните по ДДС фирми трябва да подават декларации по ДДС и да начисляват ДДС върху продажбите.

Дивиденти:

Ако притежавате компания и се изплащате чрез дивиденти, има специфични данъчни ставки за дивиденти:

Основна ставка: 8,75%

По-висок процент: 33,75%

Допълнителна ставка: 39,35%

Дивидентите се облагат след плащане на корпоративен данък от компанията.

Национални осигурителни вноски (NIC):

Бизнес тарифи:

Може да се наложи да плащате бизнес тарифи, които са като общински данък за бизнеса.

Ето и още няколко допълнителни източника, които можете да намерите за полезни по време на вашите бизнес авантюри:

Надяваме се този текст ви беше полезен, или поне ви показа мащаба на всичките документи и административни процеси, с които ще трябва да се захванете. Но ако беше лесно - всеки щеше да го прави!

На добър път и до нови срещи!

