Колин О'Брейди преодоля за 54 дни почти 1500 километра, като стана първият човек, прекосил Антарктида сам и без чужда помощ.

Тридесет и три годишният жител на Портланд, щата Орегон в САЩ, успя да изпревари в оспорвана битка 44-годишния капитан от британската армия Луис Ръд, който в момента се намира един или два дневни прехода от финала.

Последните 130 километра от трасето О'Брейди преодоля в неистово усилие без почивка.

An Oregon trekked across the polar continent in an epic 54-day journey that was previously deemed impossible — without any assistance. https://t.co/3UIoKnOACj

„Въпреки че последните 32 часа бяха едни от най-трудните в моя живот, те са и един от най-щастливите ми моменти”, сподели американецът.

О'Брейди стартира прекосяването на Антарктида на 3 ноември с шейна, натоварена с оборудване и припаси, тежащи 170 килограма.

След финала той призна, че на няколко пъти е имал желанието да спре и да се откаже. Най-тежко му е било на 18 ноември, когато заедно с шейната е бил затрупан от виелица и след като се е освободил е трябвало да се бори със силен насрещен вятър, заради което е изминал само 48 километра.

Вторият в своеобразното състезание, британецът Луис Ръд, посвети участието си на приятеля си Хенри Уорсли, починал през 2016 година от инфекция на 50 километра от финалната линия при опит за прекосяването на Антарктида.

He’s done it! Congratulations Colin O’Brady - the first to cross #Antarctica alone and unsupported: 54 days, 1500 km from the Ronne Ice Shelf, via the South Pole, through the Trans-Antarctic Mountains to the Ross Ice Shelf @colinobrady https://t.co/DRm4WHEzOE pic.twitter.com/4umIkrg3zE