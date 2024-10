Обезобразеният актьор Адам Пиърсън иска да промени мисленето на хората

А ктьорът Адам Пиърсън, който е с обезобразено лице заради заболяване лице, иска да помогне на другите да научат за живота му с болестта, тъй като в последния си филм играе мъж със същото заболяване.

Британската звезда, на 39 години, има неврофиброматоза тип 1 (NF1) - генетично заболяване, което причинява развитието на тумори, които най-често са доброкачествени.

Пиърсън, който дебютира като актьор във филма „Под кожата“ през 2013 г., казва: „Има два начина да изгубиш анонимността си в едно общество - или да станеш известен, или да се обезобразиш, така че малко се прострелях и в двата крака.“

Но той иска да насърчи приемането на състоянието му и казва, че всеки, който реши да даде „обет за почти благородно мълчание“, за да избегне „политически коректно минно поле“, може да причини повече вреда, отколкото полза.

„Добротата е много важна“, добави той.

Той играе заедно със Себастиан Стан от Marvel в драмата „Различният човек“, разказваща за актьор с NF1, който се подлага на медицинско изпитание, което успешно премахва туморите на лицето му.

Създаден от A24, филмът изследва социалните норми и самоувереността и се надява да създаде платформа за открити и честни разговори.

Съквартирантът му Стан, който играе главната роля на Едуард, използва протези, за да имитира симптомите на неврофиброматозата, и излиза на публични места в този си вид, за да види как ще реагират хората.

Той казва, че „няма нищо по-смущаващо или изолиращо от това преживяване".

„Частта с разпознаването е подобна на концепцията, че си обществена собственост, точно както е да си различен, да си инвалид или обезобразен, но беше 20 пъти повече. Усещаш промяната в енергията и усещаш дискомфорта. И това повлия на всичко за мен от този момент нататък“, казва още той.

