Янша: ЕС няма да отвори миграционни коридори за Афганистан

С ловенският премиер Янез Янша заяви днес, че Европейският съюз няма да отвори никакви хуманитарни или миграционни коридори за Афганистан и няма да позволи повторение на емигрантската криза през 2015 г.

„Няма да си позволим да повторим стратегическите грешки от 2015 г. Ще помагаме само на лица, които ни помогнаха по време на мисията на НАТО и на държавите -членки на ЕС, които защитават външната ни граница”, заяви Янша в Tуитър.

Словенският премиер смята, че както жените се организират и се борят с талибаните в определени части на Афганистан, така трябва да правят и мъжете там.

If women can organize and fight against the #Taliban in some parts of #Afghanistan, so should men. It is not the duty of the #EU or #Slovenia to help and pay everyone on the planet who is fleeing, instead of fighting for their homeland. pic.twitter.com/cio0bxSCAz