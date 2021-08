Панджшир отхвърли ултиматума на талибаните

А хмад Масуд обяви, че се надява на мирни преговори с талибаните, но заяви, че неговите сили са готови да се бият.

"Искаме да накараме талибаните да разберат, че единственият път напред е чрез преговори", коментира Масуд пред „Ройтерс”.

По-рано днес ръководителите на движението „Талибан” дадоха срок от 4 часа на Панджшир да се предаде.

Последната свободна провинция в Афганистан е известна с това, че никога не е била завладявана.

Ултиматум на талибаните към последната свободна крепост на Афганистан

Нито съветската армия, нито талибаните при предишното си управление успяха да превземат Долината на петте лъва на Персия, както още я наричат.

"Не искаме двойна", заяви Масуд. "Но аз съм син на Ахмад Шах Масуд: "предавам се" не е част от моя речник".

I just spoke to Ahmad #Massoud on the phone. He told me: “I am the son of Ahmad Shah Massoud; surrender is not part of my vocabulary.” This is the start. The #Resistance has just begun. #Afghanistan #Panjshir #Kabul #LionOfPanjshir @ahmadmassoud01 pic.twitter.com/Xlj8mKKr1v — Bernard-Henri Lévy (@BHL) August 21, 2021

В момента той е събрал значителна армия в Панджшир, към която са се присъединили както местни бойци, така и афганистанки военни, отказващи да се предадат на талибаните. Заедно с Масуд са и вицепрезидентът на Афганистан Амрула Салех, както и генерал Бисмила Хан Мохамади.

Difficult call today w Ahmad Massoud, son of the heroic Ahmed Shah Masoud, who will once again make a stand against terrorism in the Panshir Valley. He will create a safe zone for women, minorities, & Afghan resistance willing to fight for their freedom. #StandWithAfghanistan pic.twitter.com/iAs47eHued — Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) August 14, 2021

Силите на Масуд удариха първи като след тежки сражения настъпиха в Пул-е-Хесар, Дех Салах и Бану.

Талибаните съобщиха в Туитър, че изпращат значителен брой бойци към Панджшир.

Посланикът на Афганистан с важно предупреждение

Пред телевизия "Ал Арабия" Масуд каза, че няма да предаде на талибаните районите, които контролира.

Той призова за съставяне на всеобхватно правителство, което да управлява Афганистан с участието на талибаните и предупреди, че войната ще бъде "неизбежна", ако те откажат диалог. Целта на Масуд и поддръжниците му е създаване на федерална държава, където отделните провинции да имат широка автономия.

“ I stand with my people and I am ready to fight against #Taliban regime” #AhmadMassoud pic.twitter.com/8EqoAcL6Ij — Panjshir_Province (@PanjshirProvin1) August 19, 2021

Според „Ал Джазира” талибаните възнамеряват да изпратят делегация, която да се срещне с Масуд, за да обсъдят ситуацията в Панджшир и да му предложат пост в бъдещото правителство на Афганистан.

Много малко вероятно е обаче Салех и Мохамади да се съгласят с каквито и да е отстъпки, които биха поставили Панджшир под талибанска власт.

Говорителят на политическата канцелария на талибаните Мохамед Наим в интервю за телевизия "Ал Хадат" заяви, че се водят преговори със САЩ и други страни във връзка със ситуацията в Афганистан. Той също така подчерта, че талибаните нямат отношения с Ал Каида.