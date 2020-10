Защо коронавирусът разплака Ким Чен-ун

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун не сдържа емоциите си, докато говореше на парада по повод 75-годишнината на управляващата работническа партия.

Ким Чен-ун свали очилата си, за да избърше сълзите, докато говореше за трудностите в бурните времена и влошената икономическа ситуация вследствие пандемията от коронавируса, въпреки обещанията, които е дал. Той благодари на военните за помощта им за справянето с природните бедствия и недопускането на болестта в страната.

Северна Корея твърди, че няма заразени с коронавирус. Търговията й с Китай обаче е на най-ниската си точка, вследствие затварянето на границата заради пандемията.

Критиците на севернокорейския лидер обаче нарекоха ​​всичко това представление, което трябва да покаже близостта на лидера с чувствата на хората.

🇰🇵 North Korean leader Kim Jong-un shed tears during a speech to celebrate the 75th anniversary of the ruling Workers' Party this weekend



“Our people have placed trust, as high as the sky and as deep as the sea, in me, but I have failed to always live up to it,” he said pic.twitter.com/scb3Y20KOR