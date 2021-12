Водещ учен: Следващата пандемия може да е по-смъртоносна

С ледващата пандемия може да бъде по-смъртоносна от настоящата COVID криза, предупреди един от водещите вирусолози в света, проф. Сара Гилбърт, която е сред създателите на британската ваксина срещу коронавируса.

Тя също така посочи, че настоящите ваксини могат да бъдат по-малко ефективни срещу варианта Омикрон, съобщава Би Би Си.

Сара Гилбърт добави, че хората трябва да бъдат предпазливи, докато не се разбере повече за него.

„Това няма да е последният път, когато вирус заплашва живота и икономиката ни. Истината е, че следващият може да бъде по-лош. Може да бъде по-заразен, по-смъртоносен или и двете”, каза Сара Гилбърт.

„Не можем да допуснем ситуация, в която да сме преминали през всичко случило се и след това да открием, че огромните икономически загуби, които претърпяхме, означават, че все още няма финансиране за готовност за пандемия”, добави тя.

„Напредъкът, който отбелязахме и знанията, които придобихме, не трябва да бъдат загубени”.

Говорейки за варианта Омикрон, Сара Гилбърт заяви, че неговият шипов протеин съдържа мутации, за които е известно, че увеличават преносимостта на вируса.

„Но има допълнителни промени, които може да означават, че антителата, индуцирани от ваксините или от инфекция с други варианти, може да са по-малко ефективни срещу Омикрон”.

„Докато не знаем повече, трябва да бъдем предпазливи и да предприемем стъпки, за да забавим разпространението на този нов вариант”, смята Сара Гилбърт.

Тя подчерта, че намалената защита срещу заразяване не означава непременно намалена защита срещу тежки заболявания и смърт.

Сара Гилбърт също така призова бързият напредък, наблюдаван при доставянето на ваксини и лекарства по време на пандемията, да стане норма.

„Няма причина да не може да се разработи универсална ваксина, за да се премахне заплахата от грипа”, даде като пример Сара Гилбърт.

Professor Sarah Gilbert, Professor of Vaccinology at @JennerInstitute, has been named one of 2020's @BazaarUK Women of the Year in the #BazaarAwards, in recognition of her work on a Covid-19 vaccine. pic.twitter.com/ZBEktgbCgT