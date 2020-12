Тръмп: Дайте проклетите ваксини сега

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп наруга лицензиращата лекарства агенция. А началникът на кабинета е отправил заплаха след това към нейния директор, пише "Уошингтън поуст".

Снощи Федералната агенция за храни и лекарства одобри продажбата на ваксината на "Пфайзър-Бионтек".

"Разрешавам използването на ваксината за предотвратяването на ковид-19", разпореди Денис Хинтън, директорът на американския регулатор.

Тръмп пък пусна видео в Тутър, в което похвали разрешението за ваксината. „Първата ваксинация ще бъде направена след по-малко от 24 часа", заяви той.

САЩ може да започнат ваксинацията срещу COVID-19 още в понеделник

Снощи, с остър тон Доналд Тръмп поиска регулаторът незабавно да одобри ваксината срещу коронавируса. Хан трябва да пусне "проклетите ваксини сега", написа в Туитър американският президент.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!