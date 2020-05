СЗО търси връзка между ковид-19 и смъртоносно заболяване при деца

С ветовната здравна организация обяви, че проучва възможна връзка между ковид-19 и смъртоносно заболяване подобно на септичен шок, което убива деца в Европа и САЩ.

"Първоначалните доклади предполагат, че този синдром може да е свързан с ковид-19", каза генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, призовавайки медиците по целия свят да помогнат "по-добре да се изследва този синдром при децата."

Днес стана ясно, че във Франция е починало 9-годишно дете със симптоми, сходни с болестта на Кавазаки и синдрома на септичния шок. Това е само един от десетките случаи на деца в тежко състояние, които са били в контакт с новия коронавирус.

До вчера само в Ню Йорк бяха регистрирани 100 болни деца с неидентифицирания до този момент възпалителен синдром на множество органи, като 3 от тях починаха.

През последните три седмици подобни случаи бяха отчетени в редица страни по света.

Симптомите са силна треска, коремни болки, стомашно-чревни смущения, обриви, конюнктивит, възпален и подут език.

