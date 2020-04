Нов синдром поразява деца, свързан ли е с COVID-19

З дравните власти във Великобритания обявиха, че разследват информация за възпалителен синдром при деца, вероятно свързан с новия коронавирус, като „спешен въпрос”, съобщава Би Би Си.

Данните сочат, че има рязко увеличение на броя на децата, приети за интензивно лечение с болест, която е със симптоми, подобни на тези на синдрома на токсичния шок.

Според главният медицински експерт на Великобритания, проф. Крис Уити, е „напълно правдоподобно” това заболяване да е свързано с COVID-19.

Учени: COVID-19 e само началото

Министърът на здравеопазването Мат Ханкок заяви, че е „много притеснен” от симптомите, проявявани от деца, които са сред най-слабо уязвимите от ефектите на коронавируса групи от населението.

В предупреждение, изпратено до личните лекари, здравните власти посочват: „Нараства опасението, че при децата във Великобритания се появява, свързан с COVID-19, възпалителен синдром. През последните три седмици се наблюдава видимо увеличение на броя на децата от всички възрасти, които са с многосистемно възпалително състояние, изискващи интензивни грижи в Лондон, а също и в други региони на Обединеното кралство.”

Децата, наблюдавани с този синдром страдат от стомашни болки, вътрешни възпаления, обриви по езика и стомашно-чревни симптоми, като повръщане и диария.

Лекарите сравняват мистериозното усложнение със синдрома на токсичния шок и болестта на Кавазаки, които причиняват вътрешни оттоци, ниско кръвно налягане, висока температура и проблеми с дишането - отличителни симптоми и на COVID-19.

Как COVID-19 преобрази света около нас

Някои от децата, нуждаещи се от интензивно лечение, са тествани положително, а други отрицателно за коронавируса, което допълнително усложнява диагнозата и предполага, че друг патоген може да стои зад тежкото им състояние.

До момента са регистрирани по-малко от 20 случая на деца със симптомите на неустановения възпалителен синдром.

Health Secretary Matt Hancock today said he was “worried” about a rare and potentially fatal new condition that may be emerging in children in the UK as a result of coronavirus. (via @LBCNews)https://t.co/VezPlRflF6