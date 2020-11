СЗО каза какво трябва да се прави по време на пандемия

В сички възрастни имат нужда от най-малко 150 минути физическа активност на седмица. Това е особено важно за физическото и психическо здраве в ерата на КОВИД-19, заяви Световната здравна организация, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

