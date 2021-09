Марио Драги: Обмисляме ваксините срещу COVID да са задължителни за всички в Италия

И талия може в крайна сметка да въведе задължителна ваксинация срещу COVID-19 за всички на подходяща възраст. Toва стана ясно вчера от думите на италианския премиер Марио Драги, предава "Ройтерс".

Italy may eventually make COVID vaccine shots compulsory for all, Draghi says https://t.co/igPQVk7Waq pic.twitter.com/V8Mk5qdQkd