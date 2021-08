България e последна в ЕС по ваксинирани срещу COVID-19

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви във вторник, че вече 70 процента от пълнолетното население в Европейския съюз е напълно ваксинирано срещу COVID-19.

Целта за достигане на такъв дял на имунизация през лятото беше поставена още през януари, преди разпространението на „Делта” варианта на коронавируса.

„Днес постигнахме важен крайъгълен камък в нашата кампания за ваксинация. Седемдесет процента от пълнолетните в ЕС вече са ваксинирани”, посочи Фон дер Лайен във видеоклип, публикуван в Туитър.

Тя обаче подчерта необходимостта ЕС да намали „тревожната разлика” в дела на ваксинираните между страните-членки и призова националните власти да бъдат готови за прилагане на трета доза от ваксините за повишаване на имунитета, ако научните данни потвърдят необходимостта от това.

България е последна в ЕС по дял на ваксинираното население с около 20 процента. За сравнение имунизирани срещу COVID-19 са 32,8 процента в Румъния, 49 процента в Словакия и 58,1 процента в Полша, 72,5 % във Франция, 70,6 % в Германия, 76,7 % в Испания и 85,5 % в Ирландия, според данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv