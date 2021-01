Сестрата на Джордж Буш почина от ковид-19

Н анси Елис Буш, сестрата на 41-ия президент на САЩ Джордж Буш-старши и леля на 43-ия президент на САЩ Джордж Буш-младши, е починала от усложнения, предизвикани от новия коронавирус, съобщава БТА.

Нанси Елис Буш е починала на 94-годишна възраст в старчески дом в щата Масачузетс вчера. На 30 декември тя е била приета в болница с повишена температура. Тестът й за коронавирус се оказал положителен. През последните дни нейното състояние се е влошило значително.

Нанси Елис Буш е родена на 4 февруари 1926 г. Тя е едно от петте деца и единствената дъщеря в семейството. Сестрата на Джордж Буш-старши дълго време е в лагера на либералните демократи и се присъединява към Републиканската партия едва през 1988 г., когато брат й се кандидатира за президент на САЩ и е избран.

Самият Джордж Буш-старши почина през 2018 г., също на 94-годишна възраст.

We are sad to share that President Bush’s beloved sister, Nancy Bush Ellis, has passed away. Our condolences and prayers are with the Ellis and Bush families as we remember a remarkable woman who brought joy and light to the world.

