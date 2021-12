Одобриха първа конвенционална ваксина срещу COVID-19 в ЕС

Е вропейската агенция по лекарствата (ЕМА) одобри ваксината срещу COVID-19 на базираната в САЩ компания „Новавакс”.

За разлика от другите, вече одобрени в ЕС ваксини срещу коронавируса, тази използва конвенционална технология.

Ваксинираните в чужбина могат да си поставят бустерна доза у нас

Това е протеинова субединична ваксина, подобна на тези, които се прилагат от десетилетия срещу много детски заболявания и хепатит В.

При нея части от протеини от вируса SARS-CoV-2, предизвикващ COVID-19, се поставят в дрожди, които ги синтезират в големи количества.

За сравнение както иРНК, като тази на „Пфайзер” така и иДНК ваксините, като тази на „АстраЗенека”, използват за целта човешки клетки, след инжектирането им.

Нови сертификати за част от ваксинираните

Основното предимство на протеиновата субединична ваксина е, че технологията се използва от много време и е изпитана. Синтезираните от дрождите протеини се комбинират с адювант, който ускорява имунната реакция, точно както при традиционните ваксини.

За разлика от тях обаче протеиновата субединична ваксина не съдържа омаломощени или умъртвени вируси, а само части от вирусни протеини, което я прави по-безопасна. Също така не е необходимо тя да се съхранява при свръхниски температури.

Как да сме сигурни, че ваксините нямат дългосрочни странични ефекти

„ЕМА препоръча да се издаде условно разрешение за пускане на пазара на ваксината на „Новавакс”, „Nuvaxovid”, за предпазване от COVID-19 при хора над 18-годишна възраст”, гласи съобщението на Европейската агенция по лекарствата.

Това е петата препоръчана за използване ваксина в Европейския съюз, след тези на „Пфайзер”, „АстраЗенека”, „Модерна” и „Янсен”.

ЕС вече подписа сделка за закупуване на до 200 милиона дози от нея. Ваксинирането ще става с две инжекции. Според проучванията в Северна Америка ваксината е показала 90,4% ефикасност срещу коронавируса.

We are pleased to announce that the European Medicines Agency has recommended granting a conditional marketing authorization for Novavax’ Covid-19 vaccine Nuvaxovid (also known as NVX-CoV2373) to prevent COVID-19 in people from 18 years of age. Learn more: https://t.co/9LRaYuzvLJ pic.twitter.com/xGnG2lke8z