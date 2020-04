"Патриархът на джаза" Елис Марсалис почина след усложнения от COVID-19

Г олемият джаз музикант Елис Марсалис наричан "Патриарх на джаза от Ню Орлиънс", е починал след развити усложнения вследствие на COVID-19, съобщи синът му Бранфорд, цитиран от CNN.

Пианистът беше на 85-годишна възраст. Бил е лекуван в болница в щата Луизиана.

Известният американски пианист и преподавател, с десетки албуми в музикалната си кариера, обхващаща няколко десетилетия, беше баща на тромпетиста Уинтън и саксофониста Бранфорд.

"С голяма тъга обявявам смъртта на баща ми Елис Марсалис-Джуниър в резултат на усложнения от коронавируса", каза Бранфорд в изявление, публикувано на уебсайта му, като добавя, че е бил приет в болница в събота.

"Баща ми беше гигант сред музикантите и преподавателите, но още по-голям като баща. Той използва всичко, което имаше, за да ни направи най-доброто от това, което бихме могли да бъдем", казва Бранфорд.

Уинтън публикува снимки с баща си в Twitter заедно с кратко изявление, гласящо "Елис Марсалис, 1934-2020 г. Той си отиде по начина, по който живя: прегръщайки реалността".

Ellis Marsalis, 1934 - 2020



He went out the way he lived: embracing reality pic.twitter.com/sPyYUuBoIG