Ужас в Индия – над 20 млн. заразени с COVID-19

Б роят на новите случаи на коронавирус в Индия официално надхвърли 20 млн. души, въпреки твърденията на властите, че броят на новозаразените намалява, съобщава Би Би Си (BBC).

Индия твърди, че инфекциите постоянно намаляват от 30 април насам, когато бяха регистрирани повече от 400 000 случая само за ден. Днес новите случаи са „само” 355 832. Според експерти обаче броят на новите случаи и на жертвите на COVID-19 в действителност е много по-голям.

В столицата Делхи недостигът на кислород не показва подобрение и хората немогат да получат адекватно лечение. В понеделник градът регистрира 448 загинали от кронавирус, което е пореден мрачен рекорд в Индия.

Борба за кислород

Правителството на Делхи заяви, че иска армията да управлява COVID болниците и интензивните отделения. Главният министър на Делхи Арвинд Кейривал многократно е казвал, че градът не получава достатъчно кислород от федералното правителство, което разпределя квотите за кислород на щатите.

As the coronavirus pandemic devastates India, the government has announced it will draft final year medical students to help tackle a shortage of medical staff, @clarissaward reports.



