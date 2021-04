Нови данни за ефективността на ваксината на "Модерна"

А мериканската фармацевтична компания Модерна (Moderna) обяви, че ваксината ѝ срещу COVID-19 предоставя силна защита срещу коронавируса и шест месеца след поставяне на втората доза. Ефективността на защитата, която препаратът осигурява, е над 90 процента, а за предотвратяване на тежки случаи той е ефективен над 95 процента, информира агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

