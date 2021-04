Изследване: Ваксината на Moderna защитава поне шест месеца

В аксината срещу Ковид-19 на американската компания "Модерна" защитава най-малко шест месеца, съобщи "Асошиейтед прес".

Резултатите от изследването, публикувани в сп. The New England Journal of Medicine, са сходни с тези, огласени от "Пфайзер" за тяхната ваксина миналата седмица.

И двете публикации се основават на тестове сред десетки хора, участвали в клиничните изпитания на ваксините, довели до масовата им употреба. Тези изследвания са направени преди появата и разпространението на тревожните нови варианти на коронавируса.

Друга статия в медицинското списание също предизвиква тревога заради разновидностите на новия коронавирус. Учените са измерили антителата, блокиращи вируса, при 50 души, имунизирани с ваксините "Синофарм" и "Синовак", разработени в Китай.

Много от тях показват пълна или частична загуба на ефективност срещу южноафриканския вариант на вируса. Ваксините изглежда осигуряват защита срещу британския вариант.

"Пфайзер" и "Модерна" съобщиха, че работят за актуализиране на ваксините си или за евентуално създаване на бустер срещу варианти на коронавируса.

