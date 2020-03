Euronews: Най-голямата заплаха за здравеопазването на България и Румъния по време на COVID-19

С траните в Източна Европа изглежда прескочиха най-страшната част от пандемията COVID-19, но мнозина вярват, че е само въпрос на време преди броят на заразените и починалите в региона драстично да се увеличи.

Ако, или когато се случи, способността на здравните системи да удържат на натиска е много под въпрос, особено като се има предвид опита на по-богати, по-добре оборудвани страни като Испания и Италия.

Отвъд наличието на медицинско оборудване и защитни облекла, основното притеснение е ефектът от "изтичането на мозъци", след като много лекари и медицински сестри са заминали в Западна Европа в търсене на по-добре платена работа.

В държави като Румъния и България, които се присъединиха към Европейския съюз през 2007 г., ефектите от свободното движение на граждани на ЕС са особено видими.

Euronews: Българската здравна система оставя пациентите уязвими

"Ако говорим за Румъния, има някои специалности, които са особено засегнати от свободното движение в ЕС, като една от най-големите области е тази на интензивното лечение", казва пред Euronews Влад Миксич, румънски лекар и анализатор, който също така е независим експерт в борда на Европейската агенция за безопасност и здраве по време на работа.

"Мисля че можем да опишем ситуацията като "перфектната буря", защото липсват лекари, обучени в интензивно лечение, тъй като много от тях заминаха в чужбина, а в същото време имаме огромна нужда от такива специалисти в контекста на епидемията от коронавирус", добави той.

Countries in eastern Europe have not been hit too hard by #COVID19. But if and when it does come, are they equipped to cope? https://t.co/Z21tsWZ6AF