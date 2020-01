Euronews: Българската здравна система оставя пациентите уязвими

Б ългария преживява криза в здравеопазването, хиляди лекари и медицински сестри напускат за по-добре платена работа в Западна Европа.

Това пише Euronews в статия, озаглавена "Болна система: Българската здравна система оставя пациентите уязвими".

Трима от всеки четирима български студенти по медицина казват, че са изкушени да напуснат. Основните дестинации са Германия, Австрия и скандинавските страни, посочва медията. Според нея това, че Европейският съюз предоставя на България широко финансиране за обновяване на медицинската инфраструктура, не помага за справяне с кризата на работна сила.

"Резултатът е здравна система, която оставя пациентите без ключови услуги", заключава Евронюз.

Медията цитира лекарят в "Спешно отделение" Кристина Манчева, взела решението да остане в страната.

"Основният проблем е липсата на медицински персонал навсякъде - но особено в спешните отделения. Изпитваме остра нужда. Работим с по-малко от половината нужен персонал, от който наистина се нуждаем."

