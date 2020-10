Млад мъж повторно с ковид-19 и много по-зле

М лад мъж се зарази повторно с коронавируса, като боледуването му е много по-тежко, отколкото първия път.

Случаят поставя под въпрос дали въобще е възможен траен имунитет срещу ковид-19, посочва „Ланцет”.

При второто си боледуване от респираторната инфекция 25-годишният мъж вече се нуждае от болнично лечение, тъй като дробовете му са толкова увредени, че не могат да доставят достатъчно кислород на тялото и мозъка.

Показателно е, че младежът от Невада няма придружаващи заболявания или проблеми с имунната система, пише Би Би Си.

Първият път той се заразява на 25 март. Симптомите му са възпалено гърло, кашлица, главоболие, гадене и диария. Тестван е положително за ковди-19 на 18 април. На 27 април всички симптоми вече са отшумели. На 9 и 26 май дава отрицателни тестове за наличие на коронавирус. На 5 юни обаче отново е тестван положително и е приет в болница в тежко състояние.

Лекарите са напълно сигурни, че пациентът се е заразил отново и не става въпрос за вторично активизиране на първоначалната инфекция. Кръвните му проби показват два различни щама на коронавируса.

„Изследванията ни сочат, че прекарана коронавирусна инфекция не е задължително да предпазва от бъдеща такава”, коментира д-р Марк Пандори от университета в Невада. „Възможността за повторни инфекции може да има значителни последици за нашето разбиране за имунитета срещу ковид-19.”

Засега повторните заразявания изглежда са рядкост - има само няколко примера от повече от 38 милиона потвърдени случая на коронавируса по света.

Доклади от Хонконг, Белгия и Холандия сочат, че болестта при повторно заразените не протича по-тежко, отколкото първия път.

Чисто теоретично обаче наличието на антитела би трябвало да прави боледуването много по-леко.

Все още не е ясно защо пациентът в Невада се разболява по-тежко втория път. Една от теориите е, че той може да е бил изложен на по-голяма начална доза от вируса.

Също така е възможно първоначалният имунен отговор да влоши повторната инфекция. Това е документирано със заболявания като денга, при които антителата, получени в отговор на един щам на вируса, причиняват цитокинова буря при заразяване с друг щам.

„Рано е да се каже със сигурност какви ще са последиците от тези констатации за имунизационните програми. Но тези констатации затвърждават тезата, че все още не знаем достатъчно за имунния отговор на тази инфекция”, коментира проф. Пол Хънтър от Университета на Източна Англия.

